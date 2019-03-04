Убийство школьницы в Харькове: подробности, видео с места ЧП и фото жертвы

В субботу, 2 марта, в Харькове произошло жуткое ЧП: 16-летний подросток убил 14-летнюю школьницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями полицейские обнаружили на улице Набережной. Вскоре был задержан и преступник - 16-летний парень. Оказалось, что подозреваемый и его жертва ранее были парой. В тот день юноша назначил бывшей девушке встречу. Во время нее между ними случился конфликт из-за ее новых отношений.

"Пара рассталась на 14 февраля, встречались 2,5 года. Вечером 2 марта парень написал, что хочет встретиться, назначил встречу недалеко возле ее дома, на которую принес кухонный нож. Они поссорились, и он нанес 10 ударов. После чего побежал к другу домой и там скрывался несколько часов, пока его не задержала полиция. Люди, которые там живут, выбежали на крик, вызвали скорую, но девочку не спасли", – написала в сети одноклассница погибшей.

В воскресенье, 3 марта, одноклассники убитой принесли к месту ее гибели цветы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России студент зарезал возлюбленную и покончил с собой.