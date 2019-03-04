Украинские войска на Донбассе понесли потери: боевикам ответили

В зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель сослуживца.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что с начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. В частности, под обстрелом оккупантов оказались позиции украинских военных в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Зайцево и Песок.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ разгромили подкрепление боевиков на Донбассе: удалось уничтожить авто, которое подвозило боеприпасы оккупантам.

Также офицер ВСУ обнародовал видео ликвидации на Донбассе пары снайперов боевиков.