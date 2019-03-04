ВСУ взорвали на Донбассе авто боевиков: много погибших

В сети волонтер российско-оккупационных войск рассказал, что бойцы ВСУ обстреляли их автомобиль, также есть погибшие.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на свой странице в Facebook.

"Итак волонтер российско-оккупационных войск передает о новых контрактниках в бригаде, вечером оБассурин сообщит что потерь нет. А мы уже знаем, что есть и не один", - написал Штефан и прикрепил скриншот волонтера РФ Алексея Смирнова.

Напомним, 3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, десять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 100 мин различных калибров.

Как сообщал "Апостроф", в течение суток 2 марта боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям войск Операции объединенных сил: один боец ВСУ был ранен.