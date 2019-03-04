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​ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак": первые подробности

понедельник, 04 марта 2019, 08:28

Бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний" в войне с Украиной.

Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава НЗФ ОРДЛО Светлана Дрюк, передает ТСН.

Танк был доставлен в Украину лично капитаном Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Прилуцким. По словам Светланы Дрюк это была "самая лучшая техника в батальоне" и именно после этого она совершила выход на территорию подконтрольную украинской власти.

В сюжете продемонстрировано Акт технического состояния танка Т-72Б3 заводской номер №Ж12ВТ5838 (122).

Танк, согласно документу относится к воинской части Вооруженных сил Российской Федерации 65384. Согласно открытых данных это 17 мотострелковая бригада, которая дислоцируется на территории Чеченской республики в г. Шали. Согласно открытым данным, бригада имела на вооружении 41 танк модификации Т-72Б3.

А украинские аналитики из "Информнапалму" идентифицировали среди оккупационных войск фотосвидетельства о пребывании в Донбассе танкиста 17 бригады Максим Иванов, который затем был награжден орденом "За отвагу!"

Танк типа Т-72Бз был трофеизований украинскими военными во время боевых действий в Иловайск, однако впоследствии утраченный в боях.

Танки этого типа были замечены также во время боев за Дебальцево.

Т-72Б3 является попыткой доказательства модернизации возможностей танка до уровня Т-90А.

Какое сообщал "Апостроф", главная героиня первого полнометражного фильма боевиков ДНР "Ополченочка" убежала из оккупированной территории в Украину, и теперь даже готова свидетельствовать о все военные преступления России на Донбассе в Гаагском трибунале.

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