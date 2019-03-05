Известный волонтер с юмором рассказала про удары ВСУ и показала фото "смерти" боевиков

Известный волонтер Диана Макарова рассказала о ситуации, которая сложилась в ВСУ.

Ее она описала в виде юмористического диалога, публикуя фото "смерти" боевиков.

"Ватсон, кажется, я понял, почему с таким подходом Украина до сих пор не проиграла войну. - Почему? - Элементарно, Ватсон! Украина спасают неизвестные украинские патриоты. - мрачно сказал Холмс", - написала она.

Также она объяснила, кто воюет на Донбассе при условии, что "украинский генштаб не хочет воевать".

"Так кто же воюет на этой войне, когда украинский генштаб не хочет воевать? - Неизвестные украинские патриоты, Холмс", - пошутила волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли смертельный удар по позиции боевиков "Прыщ".