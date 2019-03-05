ВСУ нанесли смертельный удар по позиции боевиков "Прыщ": в сети показали мощное видео

В сети опубликовали видео, как воины ВСУ нанесли удар по позиции боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает активист Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.

"Когда враг хочет войны, он ее, в конце концов, получает... Когда невыносимые постоянные обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор...", - написал он.

Также активист опубликовал видео, где бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли удар по позиции оккупантов "Прыщ".

"Ничего лишнего - просто адекватный ответ врагу!!! Спасибо, ребята, за вашу работу!!! Светлодарска дуга, 03 .2019 год...", - уточнил Москаленко.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний" в войне с Украиной.