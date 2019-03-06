Под Винницей разгорелся скандал из-за смертельного ДТП по вине "мажора": опубликованы фото

2 марта в Винницкой области 20-летний сын местного предпринимателя на Toyota насмертьнасмерть сбил дворника.

Как сообщает местный "33-й канал", молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль, который сбил женщину, принадлежит Будковскому Олегу - предпринимателю из Хмельника. По информации телеканала, в момент аварии за рулем был не он, а его сын, который работает пожарным.

50-летняя женщина погибла от полученных травм на месте. Погибшая имела группу инвалидности работала дворником около 10 лет.

По словам местных жителей, 20-летний водитель джипа Алексей ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. После смертельной аварии начали распространять слухи о том, что женщина сама бросилась под колеса, чему не верят ее знакомые. Неравнодушные граждане считают, что дело пытаются "замять".

В полиции уже заявили, что явных признаков алкогольного опьянения водитель не имел.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во вторник, 5 марта, под Киевом (Боровая) произошло серьезное ДТП с маршруткой с пассажирами в салоне, на которую упало дерево.