Под Киевом произошло серьезное ЧП с маршруткой: фото

Во вторник, 5 марта, под Киевом (Боровая) произошло серьезное ДТП с маршруткой с пассажирами в салоне, на которую упало дерево.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Размыло корни и огромное дерево упало на маршрутку с пассажирами. Одна дама, сидевшая возле надписи "вход" в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На фото видно, что дерево упало прямо на крышу маршрутки. Дерево почти выворотило с корнем.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.
Кроме того, под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария при участии трех автомобилей.