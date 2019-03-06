Появилось тяжелое видео прощания со школьницей, жестоко убитой в Харькове

Во вторник, 5 марта, похоронили 14-летнюю школьницу, убийство которой произошло 2 марта в Харькове.

Об этом сообщает Главное.

"Вы знаете, понимаете? Моего ребенка убили, то есть убили всё моё наследство, всё убили, то есть вот это строилось, всё ремонтировалось, для кого? Для нее только одной. Я стремился только для неё, работал, ездил на заработки, чтоб содержать, чтобы образование получила", - рассказал изданию отец убитой.

Он рассказал, что у дочери должно было быть прекрасное будущее, она мечтала стать летчицей, ради этого настойчиво училась. Кроме этого девочка занималась художественной и воздушной гимнастикой, ходила в тренажерный зал и на английский язык. Доказательствами успехов девочки служат многочисленные грамоты и награды.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый в убийстве девушки так и не признался в совершенном.