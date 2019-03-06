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Жесткое убийство школьницы в Харькове: ее "возлюбленный" сделал неожиданное заявление

среда, 06 марта 2019, 10:18

Парень, которого подозревают в убийстве школьницы в Харькове, так и не признался в ее убийстве.

Об это сообщает Город Х.

"Девочка ему сказала, что будет готовиться к итоговым экзаменам и отношений сейчас не хочет. Его такой ответ обидел, он писал на мобильный, звонил, пытался встретиться. Нож после преступления бросил в колодец. После содеянного позвонил брату и все рассказал. Во время следствия он показал место происшествия и частично признал, что ударил девочку ножом, но то, что убил - не признает", - рассказали изданию в полиции.

Как передает издание, 5 марта, в Ленинском райсуде прошло заседание, на котором подозреваемому, 16-летнему Ивану Новикову избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Перед тем, как убить девочку, парень написал в статусе в одной из соцсетей фразу: "Назад дороги нет". Скорее всего, уже тогда, парень в своей голове вынашивал план расправы. При этом, родители девочки говорят, что отношений между парнем и девушкой никаких не было.

"Он был не больше, чем друг. Она все говорила, чтобы он от нее отстал, а он лез все время, всех пацанов от нее отгонял, ревновал ко всем. Она на пару часов могла выйти погулять и то в выходные - у нее же учеба, тренировки, курсы... В тот день дочь шла в магазин - хлеба купить и матери крем. Наверное, он ее вызвонил. Хотел все под грабеж подставить, все спланировал! Его с дочкиными вещами поймали и с ножом. Там 10 ранений по телу и в сердце… Она только крикнуть успела, сосед вышел, пару раз хрипнула и умерла…" - рассказали они.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности, видео с места ЧП и фото убитой школьницы в Харькове.

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