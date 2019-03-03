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В Харькове 16-летний парень совершил убийство из-за ревности: подробности трагедии

воскресенье, 03 марта 2019, 17:39

В Харькове 16-летний парень из-за ревности убил свою 14-летнюю подругу, полиция арестовала его.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вызов на линию полиции поступил в субботу, 2 марта, в 19:03. Прохожий заметил, что на улице Набережной лежит женщина со следами крови. На место выехали правоохранители и обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к преступлению причастен 16-летний подросток. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что между правонарушителем и погибшей ранее были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу, но между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. Он нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома.

"Открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время принимаются первоочередные следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.

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