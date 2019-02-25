В Одессу прибыл ракетный эсминец США: опубликованы фото

В понедельник утром, 25 февраля, американский ракетный эсминец USSDonaldCook (DDG75) вошел в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает издание "Думская".

Судно пришвартовалось у 16-го причала Морвокзала. По предварительной информации, оно пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно.

"Cook вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил", - говорится в сообщении.

Напомним, DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в украинский порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015". В апреле 2014 года, в разгар российского захвата Крыма, находился в румынской Констанце.

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января Donald Cook пять дней пробыл в грузинском порту Батуми.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черное море заходил десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.