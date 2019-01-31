Никакого перемирия: появились свежие данные о ситуации на Донбассе

В четверг, 31 января, в зоне военных действий на Донбассе боевики несколько раз обстреляли позиции ВСУ в районе Песков и Кряковки.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В одном из обстрелов противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - уточняют военные.

Как сообщалось, ранее один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, покончил с собой, после того как потерял во время боевых действий ногу, а его товарищи про него забыли.

Также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

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