В Запорожье военные попали в аварию с автобусом: опубликованы фото

6 марта на набережной в Запорожье произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса, который перевозил военных.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, транспортные средства столкнулись около 10:00.

Авария случилась на Набережной магистрали, где столкнулись внедорожник Nissan Navara и автобус ПАЗ 672 с военными.

По информации правоохранителей, виновницей аварии является 38-летняя водитель внедорожника. На женщину уже составили административный протокол по статье 124 КУоАП и изъяли водительские права.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что 5 марта неподалеку от города Вишневое Киевской области в результате лобового столкновения ВАЗ и Honda погибло два человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 марта в Киеве в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся микроавтобус.