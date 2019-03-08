На похоронах 21-летнего бойца ВСУ в гробу оказался не тот человек: опубликованы видео

Во время отпевания во львовском храме погибшего на Донбассе бойца ВСУ Богдана Слободы оказалось, что в гробу находится тело другого человека.

Об этом сообщает "Варта1".

Так, 8 марта, во время отпевания 21-летнего воина ООС, погибшего накануне от ранений, Богдана Слободы в гарнизонного храма Св. Петра в Львове произошел казус: когда открыли гроб, в нем оказалось тело неизвестного мужчины. Об этом заявили родители и одноклассники погибшего.

Священник решил продолжить чин погребения, заверив, что в любом случае отпеть покойного - христианский долг. Между тем, к матери погибшего в церковь вызвали скорую помощь.

После отпевания тело неопознанного мужчины увезли в морг.

Как впоследствии выяснилось, это не единственная путаница, которая произошла сегодня во время траурного действа: по словам родственников погибшего, на погребальном кресте умершего указана фамилия и имя Богдана, однако не правильное отчество.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом на коленях простились с бойцом, погибшим в Иловайском котле.