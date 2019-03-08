Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек

В сети появились новые фото ДТП в Киевской области, в котором погибли пятеро человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Киевской области.

Отмечается, что ночью в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о том, что на автодороге Музычи-Грузское, в селе Яблоновка произошло ДТП.

"К месту вызова были направлены дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров. По прибытию на место вызова спасатели установлено, что автомобиль ВАЗ-2112-4 врезался в дерево. В результате ДТП погибли 4 человека, а 1 женщина в находилась в тяжелом состоянии, которая была госпитализирована", - сказано в сообщении.

Позже спикер ГосЧС Виктория Рубан сообщила, что женщина скончалась в карете скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что в аварии погибли пятеро молодых людей, большинству из них 19-20 лет.