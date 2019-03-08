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Под Киевом много людей погибло в жутком ДТП: первые подробности

пятница, 08 марта 2019, 09:00

В Киевской области в масштабном ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Трагедия произошла в селе Яблоновка Макаровского района. Легковой автомобиль попал в аварию - он съехал в кювет. Вследствие ДТП погибли пятеро человек и один пострадал - его госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают причины и детали инцидента.

Напомним, на автодороге Киев-Ковель, близ Рокитного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика DAF, в результате которого один человек погиб.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Отмечается, что в результате ДТП погибли двое людей, которые находились в автомобиле Lada.

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