Под Киевом много людей погибло в жутком ДТП: первые подробности

В Киевской области в масштабном ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Трагедия произошла в селе Яблоновка Макаровского района. Легковой автомобиль попал в аварию - он съехал в кювет. Вследствие ДТП погибли пятеро человек и один пострадал - его госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают причины и детали инцидента.

Напомним, на автодороге Киев-Ковель, близ Рокитного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика DAF, в результате которого один человек погиб.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Отмечается, что в результате ДТП погибли двое людей, которые находились в автомобиле Lada.