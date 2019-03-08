Всем погибшим не больше 20 лет: появились фото жуткого ДТП с 5 жертвами под Киевом

В пятницу, 8 марта, в Киевской области в страшном ДТП погибли пятеро молодых людей, большинству из них 19-20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла в селе Яблоновка по улице Грушевского. Вызов на линию правоохранителей поступил ночью - в 02:37. Автомобиль марки ВАЗ 21124, в салоне которого находились 6 человек, влетел в дерево на обочине встречного движения.

Как установили полицейские, машиной управлял 27-летний житель села Новоселки. Среди пассажиров были и двое несовершеннолетних девушек - одна получила травмы и ее госпитализировали.

В результате масштабной аварии погибли пятеро людей - водитель авто, 16-летняя девушка и еще трое молодых людей в возрасте 19-20 лет. Они скончались на месте от полученных травм. Все они были жителями сел Новоселки и Яблоновка Макаровского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщал "Апостроф", на автодороге Киев-Ковель, близ Рокитного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика DAF, в результате которого один человек погиб.