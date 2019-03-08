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​В Кабмине анонсировали важные изменения в продаже антибиотиков

пятница, 08 марта 2019, 16:49

В Украине антибиотики и противогрибковые средства будут продавать только по рецепту, что поможет минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, объясняя национальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

"Чтобы преодолеть эту проблему (устойчивости к противомикробным препаратам - ред.), МЗ Украины совместно со специалистами Центра общественного здоровья разработали план... Что должно измениться к концу 2020 года: антибиотик только по рецепту; ограничим применение антибиотиков в сельском хозяйстве ( в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве), медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков", - отметила она.

Супрун уточнила, что в плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость.

"План направлен на усиление контроля за продажей лекарств - то есть лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по рецепту врача. В большинстве европейских стран получить антибиотик без рецепта врача практически невозможно. Хотя правила отпуска различаются", - добавила в. в министра.

Она призвала как можно скорее приступить к выполнению плана действий.

"Антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, потому что из-за чрезмерного и необоснованного применения таких лекарств микроорганизмы производят своеобразный "иммунитет": они меняются и становятся нечувствительными к лекарствам. То есть становятся антибиотикорезистентные", - акцентировала Супрун.

Так, фактически появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами. Эта проблема уже признана одной из глобальных угроз для здоровья и жизни людей. Основная причина такой ситуации - самолечение и применение антибиотиков в животноводстве.

Как сообщал "Апостроф", по словам Супрун, выгорания на работе несет в себе ряд угроз для физического и эмоционального здоровья, и очень важно уметь отличать его от переутомления.

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