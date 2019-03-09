Разгневанный комбат ВСУ с матами устроил солдатам погром в "Десне": видео

В сети опубликовали видео, как комбат ВСУ разбирается со своими подчиненными в воинской части.

Видеозапись разместил пользователь Андрей Дундер на канале в YouTube.

Инцидент произошел в воинской части "Десна". Видео снял один из солдат, который оказался в казарме во время скандала.

На записи видно, что командир разгневан - он материт солдат и разбрасывает вещи. Также, по его словам, жалеет, что подчиненных нельзя бить.

Точная причина такого поведения неизвестна, однако он отметил, что из-за его подчиненных и их поведения начальство наказывает его. Видимо поэтому командир решил сорваться на своих солдатах.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Апостроф", в сети показали кадры погрома, который устроил командир ВСУ в 201-м учебном центре, расположенном в Каменце-Подольском.