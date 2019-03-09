Стычки с "Нацкорпусом" в Черкассах: в полиции назвали число пострадавших, новые фото и видео

В МВД заявили, что виновные в спровоцированных активистами "Нацкорпуса" стычках в в Киеве и Черкассах будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.

"Сегодня, 9 марта, в городах Киеве и Черкассы во время массовых мероприятий произошли столкновения митингующих с правоохранителями. И в столице, и в областном центре массовые мероприятия проходили в центре городов. В Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, во время столкновений пострадали двое правоохранителей.

"В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения", - сообщили в полиции.

В результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник ГУНП в Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый - ему рассекли лицо.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства. МВД призывает всех участников массовых акций в исключительно мирных протестов. И напоминает об уголовной ответственности за подобное уличное насилие.

По информации местных СМИ, представители "Нацкорпуса" собирались штурмовать облгосадминистрацию, где находилось руководство области. Большинство из активистов были не из Черкасс, а организованно приехали из Киева.

Как сообщал "Апостроф", также стычки с полицией произошли на подобной акции националистов в Киеве у Администрации президента.