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Крушение самолета Ethiopian Airlines: опубликована карта полета

воскресенье, 10 марта 2019, 12:21

Опубликована карта полета самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение во время перелета из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби.

В авиакомпании сообщили, что воздушное судно потерпело крушение в районе города Дэбрэ-Зэйт в центральной части Эфиопии.

"У нас нет подтвержденной информации о выживших или возможных жертвах", - сообщили в Ethiopian Airlines.

На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, список пассажиров уже уточняют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

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