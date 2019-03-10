РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

11:20
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
11:20
Фабрика троллей Путина придумала новую хитрость под выборы: в чем суть
11:15
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
11:12
Непобедимый украинский боксер в блестящем стиле вернулся в ринг: опубликовано видео
11:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Карпаты: расписание трансляций
10:47
Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: погибли более 150 человек
10:47
Гибель звезды "Дизель-шоу": сестра актрисы заявила о махинациях продюссеров
10:45
Украинская теннисистка выиграла матч-триллер на престижном турнире в США
10:25
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования
10:20
Нас перебьют: экс-главарь ДНР запаниковал из-за превосходства армии Украины
10:20
Бивол - Смит: полное видео боя
10:07
Где смотреть онлайн Динамо - Арсенал-Киев: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: погибли более 150 человек

воскресенье, 10 марта 2019, 10:47

10 марта потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Воздушное судно разбилось по пути в Кению.

Как сообщает Reuters, самолет следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби.

На борту самолета находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Информации о том, по какой причине произошла авиакатастрофа, пока нет. Известно, что инцидент произошел утром.

Премьер-министр Эфиопии принес соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Компания Ethiopian Airlines принадлежит государству и считается одной из крупнейших в Африке.

Напомним, что в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: