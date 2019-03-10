Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: погибли более 150 человек

10 марта потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Воздушное судно разбилось по пути в Кению.

Как сообщает Reuters, самолет следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби.

На борту самолета находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Информации о том, по какой причине произошла авиакатастрофа, пока нет. Известно, что инцидент произошел утром.

Премьер-министр Эфиопии принес соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Компания Ethiopian Airlines принадлежит государству и считается одной из крупнейших в Африке.

Напомним, что в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.