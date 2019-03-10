Курсанты ФСБ взорвали на Донбассе авто с пособником боевиков ДНР: фото

В Макеевке (временно оккупированный боевиками город в Донецкой области) курсанты ФСБ России, решив "потренироваться", подорвали автомобиль с "майором" милиции Донецкого МУ.

Об этом сообщил в Twitter Влад Борода, публикуя фото с места ЧП.

Сообщается, что инцидент произошел еще 25 февраля. "Правоохранитель" пострадал не смертельно.

"Кто посмел? Как оказалось, что просто курсанты ФСБ решили потренироваться. Вот мне непонятно, почему таких безруких берут в ФСБ?" – пошутил пользователь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Мариуполе в квартире жилого дома взорвалась граната, погибли двое мужчин, один из которых работал в СБУ. При этом второй был фигурантом расследования дела о нападении в 2014 году на воинскую часть 3057.