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Столкновения в Черкассах: в "Нацкорпусе" сделали важное заявление о задержанных, видео с места событий

воскресенье, 10 марта 2019, 20:39

Правоохранители отпустили пятерых активистов Национального корпуса, которых задержали в Черкассах во время столкновений с полицией в центре города, которые произошли в субботу, 9 марта, во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Национальный Корпус – Черкасчина в Facebook.

"Уже отпустили пятерых активистов Национального корпуса, которые сообщили, что их били в отделении и у них исчезли личные вещи. Под стражей остаются Дмитрий Кухарчук и Антон Братко. Хотим услышать от правоохранительных органов, почему неизвестные люди похищали активистов, на каком основании их удерживали, и что сейчас с теми, кто остался в отделении", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта, во время акции "Нацкорпуса" из-за скандала с хищениями в Минобороны, произошли столкновения активистов с представителями полиции в Киеве.

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