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В России мощнейший вулкан выбросил столб пепла на 10 км: опубликовано видео

воскресенье, 10 марта 2019, 12:34

В субботу и воскресенье, 9-10 марта, на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

При извержении 9 марта вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря. На следующий день, 10 марта, он выбросил пепел до 4,5 км над уровнем моря.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерный. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана также не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Также на Telegram-канале КБ отмечают, что на Камчатке проснулся еще один вулкан - Карымский.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тысяч человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Как сообщал "Апостроф", число погибших 23 декабря и следствие разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, вызванное извержением вулкана Кракатау, возросло до 373 человек.

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