Вырвало колесо: "дорожный" замминистра попал в ДТП из-за ямы

У машины заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя во время поездки по Закарпатью оторвало колесо.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. Представитель правительства отметил, что ситуация произошла из-за ям на дорогах.

"Дорогами солнечного Закарпатья - 12 часов в машине: Львов - Рахов - Солотвино - Мукачево - Ужгород - Свалява - Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09 ... Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - отметил Довгань.

Он добавил, что во время визита в западные регионы ему удалось достигнуть договоренность с румынской стороной о финансировании моста через Тису в Белой Церкви. Существующий деревянный мост замминистра предложил оставить пешеходам как памятник архитектуры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что трасса национального значения между Кропивницким и Николаевом после оттепели стала почти непроездной - водители все чаще разворачиваются и едут назад.