На Донбассе "расстреляли" трех женщин и подростка: фото

8 марта на Донбассе 53-летний злоумышленник ранил с пистолета троих женщин и 16-летнего подростка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Славянск. На линию правоохранителей поступило сообщение от соседей, что в частном секторе произошла драка и они слышали выстрелы.

По приезду полиция задержала стрелка - им оказался 53-летний мужчина. Во время семейно-бытового конфликта его семьи с другой, злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате мужчина ранил троих женщин - 26, 33 и 47 лет. Также он выстрелил и в 16-летнего парня.

"На месте происшествия полицейские обнаружили две гильзы калибра 9 мм и шар. А дома у злоумышленника изъяты травматический пистолет и боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году", - говорится в сообщении.

По согласованию с Славянской местной прокуратурой 53-летнему жителю Славянская сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту незаконного хранения оружия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

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