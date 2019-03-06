На Волыни на ходу загорелся пассажирский поезд: фото

5 марта в Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, пожар произошел в 16:40 недалеко от села Немовичи. Возгорание началось в машинном отделении поезда.

Всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать, что позволило избежать жертв и пострадавших.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Причины возгорания устанавливаются.

На опубликованных фотографиях ГСЧС видно, что пожар полностью уничтожил один из вагонов.

Напомним, что в ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Симферополе случился пожар в складском помещении на территории завода пластмасс.