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Опытный боевик присоединился к "бригаде 200": опубликованы фото

понедельник, 11 марта 2019, 23:14

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото опытного боевика, ликвидированного на Донбассе, который воевал с 2014 года.

Его фото он опубликовал в Telegram.

"Бригада 200 11.03.19 пополнилась очередным бойцом, Симонян Норайр из Шахтерска, сердце", - подписал снимки он.

Согласно данным базы "Миротворец", на стороне боевиков Симонян воевал с 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.

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