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В Николаеве дерево рухнуло на переполненную маршрутку: опубликованы фото и видео

понедельник, 11 марта 2019, 16:23

В понедельник, 11 марта, в Николаеве дерево упало на проезжавшую мимо маршрутку, в результате чего пострадали двое детей.

Об этом сообщают Novosti N.

Как сообщает издание, дерево рухнуло на маршрутку №89, которая ехала в сторону улицы Садовой. Дерево упало как раз напротив спортивной школы.

Всего в маршрутке находились 19 человек, но травмы получили двое детей - 3 и 9 лет. Об их состоянии пока ничего не известно.

Уточняется, что движение транспорта от улицы Садовой до улицы Гражданской полностью заблокировано. На месте работают спасатели ГУ ГСЧС Украины, которые убирают дерево с проезжей части.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка.

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