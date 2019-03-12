РУС. | УКР.

вторник, 12 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

07:20
В России детей и взрослых снова кормили блинами с лопаты: опубликовано видео
07:10
Голая женщина устроила истерику в ресторане Харькова: опубликовано видео
06:51
Появилось видео меткого удара ВСУ по огневой точке боевиков под Донецком
06:45
Циклон Eberhard несет в Украину снег и дожди: в каких областях ждать непогоду
06:32
​Страшное оружие Путина оказалось провалом: признали даже в России
06:30
Гороскоп на 12 марта: конфликты у Дев и финансовые потери у Близнецов
06:12
Скандал с хищениями в армии: в сети гневно отреагировали на финальную часть расследования
05:29
В Японии определили самую старую жительницу планеты: опубликованы фото
04:27
​Голодуем, холодуем: в сети вспомнили пророчество взорванного главаря ДНР для Украины
03:30
​Конец света близок? Ученые обнаружили доказательство существования Нибиру
02:28
Яд для России: политолог назвал последствия оккупации Крыма
01:22
Боевики устроили детям на Донбассе урок памяти "ихтамнета" Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Голая женщина устроила истерику в ресторане Харькова: опубликовано видео

вторник, 12 марта 2019, 07:10

В Харькове неадекватная посетительница ресторана устроила "стриптиз" прибывшим по вызову полицейским.

Соответствующий видеооролик опубликовали в Twitter "Х**вая Салтовка".

"Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов, и тут началось самое интересное! Малыха разделась догола и устроила истерику. По словам работников, она еще и с ребенком была", - сказано в сообщении.

На видео видно полностью обнаженную девушку, которая ведет себя неадекватно - садится на пол, выбегает из помещения заведения на улицу, и отказывается брать одежду, которую ей дают сотрудники полиции.

Как сообщает местное издание NewsRoom, в пресс-службе Управления патрульной полиции инцидент подтвердили. По словам правоохранителей, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 11 февраля, по улицам Одессы разгуливала женщина без одежды.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: