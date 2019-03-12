Голая женщина устроила истерику в ресторане Харькова: опубликовано видео

В Харькове неадекватная посетительница ресторана устроила "стриптиз" прибывшим по вызову полицейским.

Соответствующий видеооролик опубликовали в Twitter "Х**вая Салтовка".

"Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов, и тут началось самое интересное! Малыха разделась догола и устроила истерику. По словам работников, она еще и с ребенком была", - сказано в сообщении.

На видео видно полностью обнаженную девушку, которая ведет себя неадекватно - садится на пол, выбегает из помещения заведения на улицу, и отказывается брать одежду, которую ей дают сотрудники полиции.

Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику



По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 11 марта 2019 г.

Как сообщает местное издание NewsRoom, в пресс-службе Управления патрульной полиции инцидент подтвердили. По словам правоохранителей, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 11 февраля, по улицам Одессы разгуливала женщина без одежды.