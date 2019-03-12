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Стрельба по такси в Кривом Роге: появились видео и новые подробности

вторник, 12 марта 2019, 14:21

Правоохранители Кривого Рога рассказали о деталях нападения на такси, которое произошло в городе в ночь на 12 марта. Здесь неизвестные совершили более десяти выстрелов по автомобилю, в котором находились водитель и двое его пассажиров.

По словам главы Металлургического отделения полиции Криворожского отдела полиции Виталия Романова об инциденте в полицию сообщили около 00:35. Стрельба произошла возле дома №54 по проспекту Гагарина.

"Прибывшие на место правоохранители увидели автомобиль Seat с выбитыми стеклами. В нем находились раненные пассажиры и водитель транспортного средства", - сообщил он.

Открыто уголовное производство по ст. 296 ч.4 (хулиганство с применением травматического оружия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 марта на Донбассе 53-летний злоумышленник ранил с пистолета троих женщин и 16-летнего подростка.

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