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В Кривом Роге расстреляли такси с пасссажирами: фото и первые подробности

вторник, 12 марта 2019, 13:58

В ночь на 12 марта в Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль такси. В результате нападения были ранены водитель и двое пассажиров.

Как сообщает местное издание Первый городской, пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Отмечается, что пассажиры - парень и девушка - получили первую помощь, после чего и их отпустили домой. Водитель находится в состоянии средней тяжести в больнице.

По предварительной информации, мужчина привез молодых людей на проспект Гагарина, где они якобы приобрели наркотики для личного употребления. Когда авто выехало со двора, на его пути стала темная иномарка. Из нее выскочили несколько человек и начали стрелять по автомобилю.

Всего было совершено более десятка выстрелов. Авто с налетчиками скрылось, полиция начала расследование.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 марта на Донбассе 53-летний злоумышленник ранил с пистолета троих женщин и 16-летнего подростка.

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