Боевики на Донбассе несут тяжелые потери: ВСУ ответили на срыв перемирия

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил боевики трижды открывали огонь по позициям украинских войск. Во всех случаях враг применял запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, из минометов калибров 120 и 82 мм боевики вели огонь вблизи Павлополя, а из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стреляли неподалеку Авдеевки. Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны украинские позиции в районе Крымского.

Потерь среди сил ООС не было. Разведка сообщает, что за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток боевики обстрелов не вели.

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