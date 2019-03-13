РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:55
Мы сделали ошибку: в Украине назвали единственный способ победить Путина
14:52
​Компанию Ахметова уличили в "обворовывании" украинцев
14:40
Галкин заказал убийство Киркорова: певец отреагировал на скандал
14:35
Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот
14:30
В сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе
14:22
В Нигерии рухнуло здание школы: сотни людей под завалами, фото
14:10
Формулы "Дюссельдорф+" и "Роттердам+" укрепляют энергонезависимость Украины – политолог
14:03
В Киеве с ножом напали на иностранца: первые подробности
13:48
Притяженья больше нет: Брежнева разозлила сеть отказом от Украины
13:46
Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем - Бойко
13:43
Убийства новорожденных: как помочь матерям в депрессии
13:40
Очень переживаем: менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Все новости

Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот

среда, 13 марта 2019, 14:35

На ветерана АТО, изнасилованного в колонии Бердянска, оказывается прессинг, дабы он замолчал и не рассказывал о ЧП.

В этом уверена координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова, написавшая об этом в Facebook.

"Вчера в 22:30 нашему бойцу позвонил заместитель начальника местного отделения полиции и настойчиво попросил немедленно явиться в полицию. Как я уже писала, у Саши после издевательств над ним нестабильной психическое состояние, он занервничал и пошел в полицию, несмотря на все протесты родных. Там Сашу ждали военные прокуроры. Они требовали у него писать какие-то заявления о том, что у Саши нет других претензий, кроме вопроса социальной помощи от военкомата. К счастью, маме удалось вовремя прорваться в кабинет и забрать Сашу из участка", - написал он.

А уже в среду, 13 марта, по ее словам, полицейские заявились домой к Александру с приказом доставить его в отделение. На этот раз удалось от полицейских "отбиться".

"Я позвонила военному прокурору, который так настойчиво хотел получить какие-то заявления от Саши. Пока фамилию не называю, но, если продолжат кошмарить, назову всех", - добавила Решетилова.

Она утверждает, что прокурор сказал ей, что случайно узнал историю Александра и решил поинтересоваться, все ли у него хорошо.

Кроме того, по сведениям Решетиловой проверка того, почему осужденный действующий военнослужащий отбывал наказание в колонии, а не в дисбате, еще не началась. А после встречи с прокурорами у Александра случился очередной срыв.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали изнасилования в тюрьме участника АТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: