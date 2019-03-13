Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот

На ветерана АТО, изнасилованного в колонии Бердянска, оказывается прессинг, дабы он замолчал и не рассказывал о ЧП.

В этом уверена координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова, написавшая об этом в Facebook.

"Вчера в 22:30 нашему бойцу позвонил заместитель начальника местного отделения полиции и настойчиво попросил немедленно явиться в полицию. Как я уже писала, у Саши после издевательств над ним нестабильной психическое состояние, он занервничал и пошел в полицию, несмотря на все протесты родных. Там Сашу ждали военные прокуроры. Они требовали у него писать какие-то заявления о том, что у Саши нет других претензий, кроме вопроса социальной помощи от военкомата. К счастью, маме удалось вовремя прорваться в кабинет и забрать Сашу из участка", - написал он.

А уже в среду, 13 марта, по ее словам, полицейские заявились домой к Александру с приказом доставить его в отделение. На этот раз удалось от полицейских "отбиться".

"Я позвонила военному прокурору, который так настойчиво хотел получить какие-то заявления от Саши. Пока фамилию не называю, но, если продолжат кошмарить, назову всех", - добавила Решетилова.

Она утверждает, что прокурор сказал ей, что случайно узнал историю Александра и решил поинтересоваться, все ли у него хорошо.

Кроме того, по сведениям Решетиловой проверка того, почему осужденный действующий военнослужащий отбывал наказание в колонии, а не в дисбате, еще не началась. А после встречи с прокурорами у Александра случился очередной срыв.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали изнасилования в тюрьме участника АТО.