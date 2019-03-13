Откапывали три дня: боевик ДНР "Татарин" пополнил "бригаду 200"

В сети идентифицировали боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе 8 февраля: им оказался житель Макеевки Марат Шаймарданов.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Necro Mancer .

"Шаймарданов Марат Рафаилович "Татарин" (Макеевка, 20 сентября 1976 года) погиб 8 февраля 2019 года в блиндаже в районе населеного пункта Ленинское (Приазовье)", - написал он.

В комментариях другой пользователь под ником Paul Vaikaki‏ отметил, что взрыв был такой силы, что ликвидированного боевика откапывали трое суток.

Также пользователь Necro Mancer отметил, что ликвидированный боевик, вероятно, был "сидельцем со стажем", намекая на криминальное прошлое боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что вначале февраля боевики закопали под Дебальцево десятки погибших наемников.

Также стало известно, что "бригаду 200" пополнил опытный боевик.