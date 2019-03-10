Боевики несут огромные потери: под Дебальцево закопали десятки наемников

В сети опубликовали статистику потерь наемников Кремля на Донбассе - закопали десятки боевиков.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирциц" на своей странице в Facebook.

Согласно с информацией блогера под ником "Иосиф Пиночет", скриншот страницы которого разместил Штефан, в феврале боевики понесли большие потери.

"В начале февраля на кладбище Дебальцево зарыли 18 "антифашистов" из числа местных", - написал блогер.

Также "Штефан" прокомментировал информацию: "Обычная статистика. В обМарочко и оБасурина как всегда потерь нет".

Напомни, 9 марта российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины, применив запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберное оружие. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", один из экс-главарей боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский расхвалил мощь украинской армии.