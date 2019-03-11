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В Киеве машина сбила женщину с ребенком и влетела в другое авто: фото и видео

понедельник, 11 марта 2019, 12:18

В понедельник, 11 марта, в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей и двух пешеходов, в том числе ребенка.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Привокзальной, 10 около 09:20. Водитель автомобиля марки Citroen не заметил женщину с ребенком, которые переходили дорогу, сбил их и столкнулся с "Жигулями".

"Обе машины двигались по Привокзальной в сторону улицы Бориспольская. По словам очевидцев, в этот момент женщина с ребенком вышли из трамвая, который направлялся в сторону улицы Тепловозной. Они переходили дорогу за трамваем рядом с пешеходным переходом, но не по нему. Предварительно, водитель Citroen не заметил пешеходов и наехал на них", - говорится в сообщении.

От удара машины пешеходы упали, а женщина прикрыла дочку своим телом. Водитель пытаясь не наехать на них свернул в сторону и столкнулся "Жигулями".

Оба автомобиля получили значительные повреждения передних бамперов. От удара Citroen развернуло на трамвайные пути и он перекрыл движение трамваев. Но водитель не растерялся и сразу оказал первую помощь женщине с девочкой, которой на вид 3-5 лет. Также мужчина вызвал врачей скорой медицинской помощи.

В результате ДТП женщина получила царапины лица, а ее дочка не пострадала, отделавшись испугом. Но медики госпитализировали обоих, чтобы провести осмотр.

"Движение трамваев возобновили в течение одного часа, так как автомобиль удалось общими силами сдвинуть с путей. На месте работали две кареты скорой помощи и патрульные. Детали инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре Киева водитель на пешеходном переходе сбил женщину. Она переходила дорогу в положенном для этого месте.

Как сообщал "Апостроф", 30 января в Киеве авто раздавило женщину и скрылось с места происшествия.

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