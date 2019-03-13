В России взорвался газпоровод: видео с места ЧП поразило сеть

12 марта в поселке Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел прорыв на газопроводе с последующим возгоранием.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, разрыв произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2".

Прорыв вызвал мощное зарево, которое очевидцы успели снять на видео.

"Не было там взрыва. Была информация о прорыве газопровода. Автоматика сработала, отключилась. Газ шел по резервной схеме. Работали аварийные бригады. На газоснабжение никак не повлияло. Ближайший населенный пункт находится в 10 километрах", - отмечают в МЧС.

Причины происшествия пока не установлены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибло не менее 76 человек.