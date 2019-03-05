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У строителей Керченского моста случилось новое ЧП: опубликованы фото

вторник, 05 марта 2019, 11:34
Фото: Керчь.инфо

Во время сооружения Керченского моста строители повредили водопроводные трубы.

Об этом сообщает Керчь.инфо.

Как пишет издание, ссылаясь на слова местных жителей, во время проведения работ строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.

Отметим, что это не первый случай вредительства строителями Керченского моста. Ранее таким же образом на этом участке был поврежден газопровод, из-за чего пришлось производить замену газовых сетей.

Как сообщал "Апостроф", ранее у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем..

В тоже время в Европе назвали истинную цель строительства Россией Керченского моста.

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