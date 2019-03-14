Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности

В четверг, 14 марта, в Керченском проливе сел на мель балкер Maryland, который следовал в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как отмечается, на данный момент корабль остается заблокированным, хотя движение по каналу осуществляется в штатном режиме

В Росморречфлоте заявили, что судно пытались оттянуть два буксира (через некоторое время к ним присоединились еще два), но эта попытка потерпела неудачу.

"Пока тоже не вышло у них, судно никому не мешает, ограничений по осадке нет, угрозы экологии и жизни людей нет", — заявил представитель Росморречфлота.

В числе возможных причин инцидента он назвал высокую парусность, ошибку судоводителя или ошибку лоцмана.

В Росморречфлоте не исключают, что для снятия судна с мели его потребуется частично разгрузить.

Потерпевшее крушение судно принадлежит компании Klip Marine Shipmanagement и ходит под флагом Либерии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 января у входа в Керченский пролив в нейтральных водах загорелись два судна. В пожаре погибло более десятка человек.