Под Винницей на ходу загорелся пассажирский автобус: видео и рассказ очевидца

Недалеко от Винницы на трассе Житомир - Могилев-Подольский сначала задымился, а потом загорелся пассажирский автобус.
Как сообщает ТСН, у автобуса горел моторный отсек. Возгорание произошло, когда водитель возвращался с рейса, поэтому в салоне не было пассажиров.
Отмечается, что сам водитель автобуса не пострадал, так как успел вовремя остановиться и выбежать из кабины.
Пожарных вызвали очевидцы, которые находились на заправке, расположенной рядом с местом происшествия. Также они помогали в тушении пожара.
Очевидец событий рассказала, что из нижней части автобуса начали "сыпаться" искры.
"Он проехал несколько метров и загорелся", - рассказала девушка.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта возле села Козева Сколивского района перевернулся микроавтобус "Мерседес Спринтер", вследствие чего один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.