РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

09:51
Главарю ЛНР пророчат судьбу Плотницкого: в сети указали на интересный момент
09:40
Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
09:38
Стало известно об ухудшении состояния Началовой
09:33
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира в США: опубликовано видео
09:33
​Гривна стремительно падает: свежие данные от НБУ
09:31
Смерть выдающегося украинского дипломата: названа его роль в сближении с ЕС
09:30
Назван главный минус украинцев, который может привести к уничтожению страны Кремлем
09:30
Настя Каменских призналась, за кого мечтала выйти замуж
09:20
Избиение школьниками пенсионера в Харькове: появились неожиданные подробности и видео
09:05
Где смотреть онлайн Динамо - Челси: расписание трансляций
08:57
Отстранение прокурора и след ФСБ: опубликовано полное видео заседания в Раде по военному скандалу
08:54
Под Винницей на ходу загорелся пассажирский автобус: видео и рассказ очевидца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Винницей на ходу загорелся пассажирский автобус: видео и рассказ очевидца

четверг, 14 марта 2019, 08:54

Недалеко от Винницы на трассе Житомир - Могилев-Подольский сначала задымился, а потом загорелся пассажирский автобус.

Как сообщает ТСН, у автобуса горел моторный отсек. Возгорание произошло, когда водитель возвращался с рейса, поэтому в салоне не было пассажиров.

Отмечается, что сам водитель автобуса не пострадал, так как успел вовремя остановиться и выбежать из кабины.

Пожарных вызвали очевидцы, которые находились на заправке, расположенной рядом с местом происшествия. Также они помогали в тушении пожара.

Очевидец событий рассказала, что из нижней части автобуса начали "сыпаться" искры.

"Он проехал несколько метров и загорелся", - рассказала девушка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта возле села Козева Сколивского района перевернулся микроавтобус "Мерседес Спринтер", вследствие чего один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: