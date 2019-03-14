Под Винницей на ходу загорелся пассажирский автобус: видео и рассказ очевидца

Недалеко от Винницы на трассе Житомир - Могилев-Подольский сначала задымился, а потом загорелся пассажирский автобус.

Как сообщает ТСН, у автобуса горел моторный отсек. Возгорание произошло, когда водитель возвращался с рейса, поэтому в салоне не было пассажиров.

Отмечается, что сам водитель автобуса не пострадал, так как успел вовремя остановиться и выбежать из кабины.

Пожарных вызвали очевидцы, которые находились на заправке, расположенной рядом с местом происшествия. Также они помогали в тушении пожара.

Очевидец событий рассказала, что из нижней части автобуса начали "сыпаться" искры.

"Он проехал несколько метров и загорелся", - рассказала девушка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта возле села Козева Сколивского района перевернулся микроавтобус "Мерседес Спринтер", вследствие чего один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.