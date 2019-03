В центре Стокгольма взорвался пассажирский автобус: первые фото и видео

10 марта в Стокгольме взорвался автобус. В результате инцидента пострадал водитель.

Как сообщают местные правоохранители, пока о состоянии пострадавшего нет точной информации. Известно, что в момент взрыва в автобусе не было пассажиров.

Взрыв прогремел около 11:25 по местному времени (12:25 по киевскому времени).

Эксперты выясняют причины инцидента. Риска распространения огня нет, на месте работают спасатели.

Предварительно инцидент рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. В полиции сообщили, что автобус был поврежден, после чего начал гореть.

В сети уже опубликовали видео с места событий. На ролике видно, что дым от возгорания автобуса заметен далеко от эпицентра событий.

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what’s happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm #SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC