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В центре Стокгольма взорвался пассажирский автобус: первые фото и видео

воскресенье, 10 марта 2019, 13:55

10 марта в Стокгольме взорвался автобус. В результате инцидента пострадал водитель.

Как сообщают местные правоохранители, пока о состоянии пострадавшего нет точной информации. Известно, что в момент взрыва в автобусе не было пассажиров.

Взрыв прогремел около 11:25 по местному времени (12:25 по киевскому времени).

Эксперты выясняют причины инцидента. Риска распространения огня нет, на месте работают спасатели.

Предварительно инцидент рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. В полиции сообщили, что автобус был поврежден, после чего начал гореть.

В сети уже опубликовали видео с места событий. На ролике видно, что дым от возгорания автобуса заметен далеко от эпицентра событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 марта в городе Чугуеве Харьковской области результате взрыва гранаты в частном доме пострадали два человека — мужчина и женщина.

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