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Убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: появилось важное уточнение и фото

четверг, 14 марта 2019, 12:28

СМИ сообщили новые детали убийства сотрудника Администрации президента Украины в Киеве. Тело мужчины обнаружили 14 марта в Шевченковском районе столицы.

Издание "Криминальная Украина" сообщило, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины, которое было действительно до 31 декабря 2018 года.

Издание подтвердило информацию о том, что убитый мужчина работал главным консультантом департамента информационной политики АП Украины.

В то же время в ТСН уточнили, что у убитого мужчины была разбита голова и окровавленные руки.

Никаких других данных о произошедшем пока не сообщается. Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

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