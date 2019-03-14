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В Киеве убили сотрудника Администрации президента: фото и фамилия жертвы

четверг, 14 марта 2019, 11:21

14 марта в Шевченковском районе Киева обнаружили тело работника Администрации Президента. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.

Как сообщает сообщество "Вартові Еспресо" в Facebook, труп нашли около 7 утра случайные прохожие на улице Багговутовской неподалеку от строящейся церкви.

Погибшим оказался Бухтатый Александр 1973 года рождения. По предварительной информации он являлся сотрудником Администрации Президента. Он занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики АПУ.

На месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Обстоятельства убийства выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

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