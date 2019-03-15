Убийство почти 50 человек в Новой Зеландии: 5 главных моментов о террористе и его мотивах

15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошел теракт - открыли стрельбу, в результате которой погибли 49 человек.

Местная полиция задержала четверо подозреваемых в терактах в мечетях. Одним из них оказался 28-летний Брентон Таррант из Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов.

Существует несколько мотивов, из-за которых преступник осуществил теракт:

1. Брентон хотел не просто отомстить своим врагам белой расы, а и сделать из этого "шоу". У него на голове была прикреплена камера, которая снимала все происходящее и транслировала в соцсеть Facebook. Свою съемку он подготовил так, чтобы она выглядела как в фильме или клипе. Сначала на записи было показано, как 28-летний злоумышленник ехал в машине и какое-то время молчал, чтобы зрители услышали "саундтрек" Remove Kebab - песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн.

Также все оружие, из которого он убивали мусульман, было тщательно стилизовано белыми граффити, которые перечисляли величайшие, по мнению Брентона, сражения за европейскую цивилизацию.

Далее, пока террорист добирался до первой мечети, он поведал собирающимся на эфир зрителям, что в первую очередь его акция - ответ на теракт в Стокгольме 2017 года, где погибли несколько человек, в частности 11-летняя Эба Аккрлюнд. Он несколько раз уточнил, что сегодня идет мстить за нее.

2. За сутки до нападения Таррант опубликовал на своей странице в соцсети Twitter, которая сейчас забанена, манифест из 70 страниц, на которых излагал суть претензий к исламу и всем виновным в забвении белой расы. Там перечислил причины, почему белая раса и его народ страдают под гнетом ислама и кто в этом виноват.

В частности, прямые обвинения террорист выдвинул в адрес Ангелы Меркель, которая "впустила" иноверцев в Европу, а также Эрдогана, который, по мнению новозеландца, является главой нынешнего арабского мира. Помимо этого Брентон много шутил, говоря, что намерен получить за свою акцию Нобелевскую премию мира, прямо как "террорист Нельсон Мандела". Также он написал свои цели: указал три мечети, две, расположенные рядом друг с другом и еще одна, как он сам ее называет, бонусная цель - чуть подальше. Своими героями и кумирами он назвал Брейвика и Дилана Руфа.

3. После теракта живым Брентон уйти не рассчитывал, сказав своей аудитории "до встречи в Вальхалле". Как выяснила полиция, спецподготовки у него не было, лишь навыки несовершенной стрельбы. По словам экспертов, будь убийца профи, он бы не врывался в толпу людей, где его могли банально повалить на землю. В то же время на видеозаписи видно, как Таррант чуть не прокололся: расстреляв "рожок" в одном помещении, он повернулся спиной и пошел в другое, как вдруг сзади на него накинулся уцелевший парень, повалив на землю. Брентон отбился от него ногами и добил. Но, выходит, работал он топорно и жертв могло быть гораздо меньше. После нападения на вторую мечеть, где террорист хладнокровно расстрелял всех, кто попадался ему на пути, трансляция прервалась и он исчез.

4. За день до трагедии, 14 марта, на популярном сервисе 4chan (форум на разные темы) появилось анонимное сообщение: "Итак, ребята, настало время перестать постить говно, пришло время делать реальные дела. Я собираюсь атаковать захватчиков и стримить это в Facebook. Пока вы это читаете, я наверняка уже в эфире. Если я не выживу в этой атаке, то удачи вам, парни!". Теперь 4chan в Новой Зеландии заблокирован, в Twitter и Facebook проходят масштабные чистки сохраненных видео со стрима Брентона.

Перед терактом Таррант призвал всех: "подписывайтесь на PewDiePie!". Это один из самых популярных блогеров YouTuba в мире (настоящее имя Феликс Чельберг). Это отсылка к флешмобу, в рамках которого люди со всего мира поддерживают блогера в битве с YouTube-каналом индийских фильмов. PewDiePie, в свою очередь, сразу написал пост, в котором сообщил, что не имеет никакого отношения к Брентону. Также блогер отметил, что ему было противно даже слышать свой никнейм в упоминании стрелка, который совершил страшную трагедию.

5. Также, в ходе трансляции Таррант рассказывал, что на преступление его "вдохновили" компьютерные игры - Spyro the Dragon 3 и Fortnite. Все это выглядит нелепо и напоминает троллинг трагедии с его стороны. Слова преступника СМИ цитируют, чтобы дать характеристику его личности, но на самом деле он, скорее всего, просто гоняется за просмотрами и лайками и относится к типичному циничному представителю молодого пост-ироничного общества.

Как было видно, до блокировки страницы Тарранта количество его подписчиков росло. Паблики делали репост видео и развивали теории случившегося. СМИ также брали информацию из его страниц в соцсетях и цитировали.

У Брента были сообщники, но все они под впечатлением от Манифеста шли конкретно за ним. Он не олицетворяет собой глобальную идею. Он олицетворяет собой хаос, как таковой. Конечно, он не рассчитывал, что выживет, но и убивать себя не стал. Потому что он не считает себя сакральной жертвой. Этот парень делал все ради собственного непомерного эго и главное - ради хайпа. Также уже стало понятно, что он его получил, но ценой десятков жизней.

По материалам super.ru

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