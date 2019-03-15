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В Днепре маршрутка сбила на переходе людей: фото и видео момента жуткого ДТП

пятница, 15 марта 2019, 21:18

15 марта в Днепре маршрутное такси сбило на пешеходном переходе пожилую пару, пострадавшие получили тяжелые травмы, но выжили.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 15:00 на улице Киевской. Автобус двигался в сторону выезда из города.

Как рассказывают очевидцы аварии, мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу. По непонятной причине водитель маршрутного такси не успел отреагировать и наехал на людей.

Обоих пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В сети тем временем опубликовали момент наезда на пешеходов. На видео видно, что людей пропускают автомобили в левом ряду, в то время как маршрутное такси не сбавляя скорость продолжает движение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Киеве пьяный водитель убегая от правоохранителей перекинул авто на крышу.

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