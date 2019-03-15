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В Киеве из-за шубы избили журналистку известного телеканала: фамилия и интересные подробности

пятница, 15 марта 2019, 16:17

13 марта в Соломенском районе Киева неизвестный избил редактора телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в шубу.

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"13 марта, в 09:05, в дежурную часть Соломенского управления полиции по спецлинии 102 поступило заявление от Харченко Ирины Александровны о том, что на улице Полевая, 21, неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения", - сообщил собеседник.

Потерпевшая рассказала, что на нее напали утром, когда она шла на работу. Неизвестный мужчина дважды ударил женщину кулаком в лицо. Избивая женщину, он закричал: "Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают".

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Мужчина рассказал, что его возмутила дорогая одежда незнакомки. О том, что она является журналистом нападавший не знал.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Нападавшему грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 марта во время съемок в поселке Чабаны в Киевской области напали на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко.

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