В Киеве известный бизнесмен устроил дебош, хвастаясь связями с депутатами: фото

В Киеве экс-директор ассоциации наружной рекламы Киева Максим Чаленко устроил пьяный дебош у себя дома.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в среду, 13 марта, около 22:30. на линию полиции обратилась жена Чаленко, которая рассказала, что ее муж пришел домой в очень пьяном виде.

Как оказалось, до того как зайти домой, он напал на парковке на соседку, угрожал ей физической расправой и сказал, что сожжет ее машину из-за того, что она запарковалась на его месте.

Также он и дома продолжил свои приступы агрессии по отношению к членам семьи. Чаленко начал избивать жену на глазах двоих детей 10 и 5 лет. Когда женщина отбивалась от пьяного агрессора - поцарапала ему нос, что еще больше разозлило пьяницу. Тогда, "глава семейства" на глазах у детей выбросил из окна 12 этажа собаку, которая почти сразу погибла.

По приезду правоохранителей Чаленко начал им угрожать увольнением, прикрываясь влиятельными связями с депутатами.

По словам женщины, она и раньше становилась жертвой семейного насилия, однако, все ее заявления в полицию Оболонского района никаких результатов не дали.

В полиции установили, что агрессивный мужчина был директором ассоциации наружной рекламы Киева. Также известно, что с августа прошлого года он находится под следствием за то, что пытался дать взятку начальнику Управления рекламы КГГА.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве таксист угрожал мужчине расправой саблей.